Мер: росіяни розмістили військові бази в школах Мелітополя

Російські окупанти у 5 школах в центрі окупованого Мелітополя розмістили свої військові бази, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Такого 1 вересня, як цьогоріч, у Мелітополі не було ніколи. Всі школи були оточені військовими, вхід в школи був через металошукачі, батьків до майже не пускали. Точно не будуть працювати 5 шкіл в Мелітополі, де зараз розташовані військові бази, казарми та склади боєприпасів рашистів в центрі міста" , – повідомив він.

Федоров також зазначив, що у РФ анонсували удари по навчальних закладах "з боку ЗСУ", готують провокації, аби прикрити низьку явку в школах.

Також він додав, що діти здебільшого не ходять до шкіл, але росіяни тиснуть на батьків, погрожуючи штрафами та позбавленням батьківських прав.

Раніше президент Росії Володимир Путін доручив поставити озброєних вояк біля кожної школи на окупованих територіях України.