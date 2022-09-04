Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив новий пакет санкцій виділення траншу фінансової допомоги Києву, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС. Вказав на необхідність підготовки 8-го пакету санкцій, який повинен містити також заборону на видачу віз громадянам РФ" , - зазначив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що в ході розмови вдалося скоординувати кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу.

За словами Зеленського, в діалозі з главою Єврокомісії також розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім її рекомендацій щодо проведення внутрішніх реформ.