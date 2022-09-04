Легалізація порно: Зеленський доручив опрацювати петицію Кабміну

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно та еротики на території України, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Він переадресував її Кабінету міністрів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський нагадав, що Конституція України гарантує право на свободу думки, слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Також він послався на закон "Про захист суспільної моралі" та заявив, що реалізація державної політики у галузі захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру забезпечує саме Кабмін.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення" , — сказано у відповіді Зеленського.

Петицію з закликом легалізувати порно в Україні створили 4 липня. Серед іншого, автор заявив, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність.