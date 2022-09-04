Польща має намір відновити співпрацю з Угорщиною у Вишеградській групі

Варшава має намір відновити співпрацю з Будапештом, зокрема в рамках зустрічей Вишеградської групи, попри значні розбіжності щодо відносин з Росією і російської агресії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Польський прем'єр визнав, що ставлення до війни Росії проти України значною мірою розділило обидві країни.

"Але я думаю, що з часом всі інші речі, в яких ми демонстрували солідарність, розуміння і підтримку, знову нас міцно зв'яжуть. Я б цього дуже хотів" , - зазначив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі також заявив, що спробує виробити формулу, при якій, чітко називаючи розбіжності і поважаючи погляди українських друзів, у Варшави і Будапешта вийде повернутися до спільної діяльності в тих сферах, де країни об'єднують спільні цінності та інтереси. Зокрема, це стосується співпраці в рамках Вишеградської групи.

Нагадаємо, що до Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Об'єднання було створене 15 лютого 1991 року. Відносини Польщі та Угорщини погіршилися після початку повномасштабної війни Росії проти України. У той час як Польща відкрито виступила проти вторгнення РФ, Угорщина продовжила співпрацю з Росією і частково блокувала введення окремих санкцій проти Росії.