Посол США в Росії завершив свою роботу і покинув Москву

Сьогодні, 4 вересня, Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів в Росії і виїхав з Москви, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Салліван був призначений на посаду американського посла в грудні 2019 року і пробув на цій посаді майже три роки. Після від'їзду він завершить свою майже сорокарічну кар'єру на держслужбі, протягом якої він обіймав посаду заступника держсекретаря і керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі.

При цьому в посольстві зазначають, що до прибуття наступника Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США в Москві виконуватиме заступник голови місії США в РФ Елізабет Руд.

Відзначимо, що нещодавно Салліван вже виїжджав з Москви. Це сталося 20 квітня, тоді він розповів, що їде до Вашингтона для консультацій. Таке рішення американському дипломату нібито рекомендував прийняти помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Але під час зустрічі президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна в Женеві лідери двох країн домовилися про те, що Салліван повернеться до Москви.