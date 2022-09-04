В ЦЕРН допустили можливість зупинки Великого адронного коллайдера

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) допускає можливість припинення роботи Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи. Про це, з посиланням на заяву голови комісії з управління енергією ЦЕРН Сержа Клоде, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Відзначається, що всього на території ЦЕРН розташовані вісім прискорювачів частинок, одним з яких є Великий адронний колайдер.

Зараз організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, за яким оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії. Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а замість цього припинити роботу інших прискорювачів частинок і знизити енергоспоживання на 25 відсотків.

"Мета ЦЕРН - підтримувати роботу Великого адронного колайдера і уникнути раптової зупинки, яка може порушити роботу установки вартістю 4,4 мільярда доларів" , - підкреслив Клоде.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завдяки роботі Великого адронного колайдера вченим вдалося відкрити двічі зачарований тетракварк, що є сьогодні для науки новою формою матерії.