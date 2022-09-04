"Третій лідер" Китаю наступного тижня відвідає Росію

"Третій лідер" Китаю наступного тижня відвідає Росію

Головний китайський депутат Лі Чжаньшу відвідає Росію наступного тижня. Він стане найбільш високопоставленим представником китайської влади, який приїде до РФ з початку її вторгнення в Україну, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повідомляється, що "третій лідер" Китаю, який очолює постійний комітет Всекитайських зборів народних представників приїде з офіційним візитом.

Також повідомляється, що він візьме участь у Східному економічному форумі (СЕФ). Лі Чжаньшу відвідає Росію в рамках турне, в ході якого представника КНР приймуть також в Монголії, Непалі та Південній Кореї.

Відзначимо, лідер Китаю Сі Цзіньпін не залишав країну з початку пандемії 2019 року.

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