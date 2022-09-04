У Кремлі прокоментували можливе звільнення Кадирова з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, попри бажання піти зі своєї посади у "безстрокову відпустку", продовжує керувати республікою, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Речник Володимира Путіна вказав, що у Кремлі бачили звернення Кадирова, але поки воно "ніяк не матеріалізувалося".

"Поки що ми виходимо з того, що він (Кадиров - ред.) продовжує керівництво Чеченською Республікою" , - додав Пєсков.

До слова, Кадиров фактично керує Чечнею з 2007 року.

Нагадаємо, 3 вересня Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку з поста глави Чечні.