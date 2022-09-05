ISW: Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на півдні та сході

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на півдні та сході, повідомляє Українська правда.

Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їхні командування та контроль і послабити моральний дух загарбників.

За прогнозами ISW, росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звісно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.

Як зазначають військові аналітики, українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які донині "прислухалися до оптимістичної риторики Кремля".

Ключові висновки аналітиків інституту:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська звільнили два населених пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. ISW незалежно підтвердив факт звільнення населеного пункту в Донецькій області та одного у Херсонській області.

На відео з геолокацією видно, як російські війська стріляють із РСЗВ з позицій на Запорізькій АЕС.