Сухо, але максимум до +22 вдень: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 5 вересня, погода в Україні буде сухою та сонячною. Проте тепла чекати не варто, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні дощів не прогнозується. У всіх областях буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +7 +11, вдень +16 +20 градусів;

на заході вночі +8 +11 градусів, а вдень +17 +22;

у східних областях вночі +5 +10, вдень +16 +20 градусів;

на півдні країни вночі +8 +12 градусів, а вдень +19 +22;

у центральних областях вночі +7 +10, вдень +17 +20 градусів.

Погода в Києві

Погода у столиці сьогодні буде сухою, як і в інших регіонах. Вітер північний з поривами до 10 м/с.

У Києві стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11, а вдень +17 +19 градусів.