Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 5.09 склали:

  • особового складу - близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4459 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1157 (+10) од,
  • РСЗВ – 294 (+0) од,
  • засобів ППО - 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 206 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
  • крилатих ракет - 205 (+2),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
  • спеціальної техніки  - 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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