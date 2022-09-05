Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати військ РФ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 5.09 склали:
- особового складу - близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2068 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4459 (+29) од,
- артилерійських систем – 1157 (+10) од,
- РСЗВ – 294 (+0) од,
- засобів ППО - 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 206 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
- крилатих ракет - 205 (+2),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
- спеціальної техніки - 107 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.