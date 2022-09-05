Київ зайняв перше місце у світі за забрудненістю повітря
Київ посів першу сходинку з-поміж міст світу із найвищим рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані сервісу IQair.
Індекс забруднення становить 187 за допустимої позначки 50 і є нездоровим для всіх груп населення.
У ДСНС пояснили, що сильне задимлення повітря в столиці спричинено пожежами у Київській області.
"Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж. Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою", - додали в ДСНС.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.