Біля посольства РФ у Кабулі стався вибух, є жертви

У понеділок, 5 вересня, біля входу в посольство Росії в Кабулі терорист смертник підірвав бомбу. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 11 отримали поранення, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетанував.

Тим часом в МЗС Росії повідомляють, що в результаті вибуху загинули два співробітники посольства.

Як стверджують російські ЗМІ, внаслідок атаки терориста загинули щонайменше 10 осіб, ще вісім громадян отримали поранення і були госпіталізовані.

ЗМІ уточнює, що постраждали російський дипломат та росіянин – охоронець посольства.

Вибух у російського посольства у Кабулі стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, пише видання.