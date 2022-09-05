Енергоатом: четверо з шести інспекторів МАГАТЕ покинули ЗАЕС

Сьогодні, 5 вересня, четверо із шести представників команди інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

Про це повідомляє Енергоатом﻿.

Очікується, що два експерти продовжать роботу на Запорізькій АЕС на постійній основі.

Нагадаємо, 1 вересня, місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Цього ж дня окупанти обстріляли станцію та Енергодар.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Також він додав, що місія побачила все, що потрібно, проте МАГАТЕ збереже свою присутність на станції.

Натомість Енергоатом повідомляв про те, що російські війська спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС, звинувачуючи в цьому ЗСУ.