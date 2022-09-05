Банкам дозволили продавати населенню більше валюти

Нацбанк змінив валютні обмеження і з 6 вересня дозволив банкам продавати населенню більше валюти. З цього ж дня набуде чинності низка змін, зокрема готівкового сегменту валютного ринку.

Так, обсяг готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним з 13 квітня 2022 р. у громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку і не вплине на міжнародні резерви України" , - йдеться в повідомленні регулятора.

Нагадаємо, Національний банк України 27 липня дозволив банкам продавати у готівковому сегменті половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти. Ці обсяги будуть додатковими для продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.