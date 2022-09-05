16 років в’язниці за здачу позицій "Азова": підозрюваний у держзраді отримав вирок

Чоловіка, якого Служба безпеки України викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба СБУ﻿.

За повідомленням СБУ, Шевченківський районний суд Чернівців визнав обвинуваченого винним у державній зраді та участі в терористичній організації.

Зазначається, що чоловік до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону "Азов".Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу.

Після 24 лютого він повернувся до України та мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Зрадника затримали в Чернівцях, а його спільника - у Чернігові.

Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.