У МВС розповіли правила виїзду чоловіків-студентів, які навчаються за кордоном
Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, мають право на виїзд з України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.
Для виїзду з України потрібно мати:
- студентський квиток або студентську візу,
- перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші,
- військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією),
- довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.