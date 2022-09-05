У МВС розповіли правила виїзду чоловіків-студентів, які навчаються за кордоном

У МВС розповіли правила виїзду чоловіків-студентів, які навчаються за кордоном
Фото: ДПСУ

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, мають право на виїзд з України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.

Для виїзду з України потрібно мати:

  • студентський квиток або студентську візу,
  • перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші,
  • військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією),
  • довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

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