У МВС розповіли правила виїзду чоловіків-студентів, які навчаються за кордоном

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, мають право на виїзд з України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд" , - йдеться в повідомленні.

Для виїзду з України потрібно мати: