"Цифрова Європа" та митниця: Україна та ЄС підписали низку угод

Україна і Євросоюз під час восьмого засідання Ради асоціації між Україною і ЄС у понеділок, 5 вересня, підписали низку угод. Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, на сьогоднішньому засіданні було відписано Угоду про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027), що є частиною цифрового безвізу з ЄС. Програма має бюджет у 7.5 млрд євро для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками: суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Також було підписано Угоду про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері. Таким чином Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро.

"Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем" , - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що митний безвіз з ЄС запрацює з 1 жовтня.

Ще одна Угода стосується участі України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis. Завдяки цьому з’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування.

Також сьогодні підписали Угоду про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро. Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Зазначається, що також Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 млн євро. Гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.