Новим прем’єр-міністром Великої Британії стане Ліз Трасс
Консервативна партія Великої Британії обрала своїм новим лідером Ліз Трасс, яка до цього часу обіймала посаду міністра закордонних справ королівства. Очоливши партію, вона також стане прем'єр-міністром Великої Британії, замінивши на посаді Бориса Джонсона, який 7 липня подав у відставку через низку скандалів, повідомляє Дзеркало тижня.
Вже завтра, 6 вересня, Трасс почне роботу на посаді голови британського уряду після того, як її призначить на цю посаду королева Єлизавета II. Вона стане третьою жінкою в історії на чолі британського уряду. Трасс випередила свого конкурента Ріші Сунака на 20 тисяч голосів серед консерваторів. Після оголошення результатів виборів партійного лідера вона подякувала друзям, родині і виборцям, а також "своєму другу" Борису Джонсону.
"Борисе, ти провів Brexit. Ти переміг Джеремі Корбіна (лідер лейбористів - ред.) і розгорнув масову вакцинацію від COVID-19. Ти також виступив проти Владіміра Путіна. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла", - сказала вона.
Що Трасс говорила про Україну?
На початку вересня Ліз Трасс пообіцяла, що в разі своєї перемоги президент Володимир Зеленський буде першим іноземним лідером, якому вона зателефонує. Також вона підтвердила, що хотіла б відвідати Київ, хоч і не уточнила, коли такий візит був би можливим.
11 липня Трасс написала статтю для The Telegraph, в якій пообіцяла, що в разі свого обрання новим лідером консерваторів і прем’єр-міністром Великої Британії вона буде добиватися поразки Владіміра Путіна в Україні.
"Я висуваю свою кандидатуру, тому що я можу бути лідером, можу приносити результати і приймати важкі рішення. У мене є чітке бачення, куди ми повинні прийти, а також досвід і рішучість, щоб досягти цієї мети. Я буду боротися на виборах як консерватор і керуватиму як консерватор. Я швидко і ефективно почну працювати на посаді прем’єр-міністра, щоб подбати про поразку Владіміра Путіна в Україні і підтримати роботу економіки", - йшлося в статті Трасс.