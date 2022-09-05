Боррель: наявність візи у росіян не буде гарантією в'їзду до ЄС

Наявність візи не гарантує росіянам в'їзд до ЄС. Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час міжпарламентської конференції з питань спільної зовнішньої політики ЄС у понеділок, 5 вересня, повідомляє Корреспондент.

За його словами, він чув від учасників конференції про те, що ЄС не повинен видавати візи громадянам Росії взагалі, але це не те, про що домовилися міністри.

Глави МЗС Європейського Союзу домовилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму від 2007 року.

Однак, попри те, що повної заборони на видачу туристичних віз росіянам не буде, країни ЄС матимуть змогу самостійно регулювати допуск росіян на свою територію, зазначив Боррель.