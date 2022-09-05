Прокуратура: росіяни вдень обстріляли Харківщину, двоє загиблих

Внаслідок артобстрілу селища Золочів на Харківщини вдень 5 вересня загинули двоє чоловіків, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура в Telegram та сайт Офісу генерального прокурора.

"Близько 11:00 російська армія з артилерії обстріляла смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім житлових будинків та автомобіль. Від отриманих травм загинуло двоє чоловіків 39 та 52 років".

Про кількість поранених немає інформації. Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).