В ОП розповіли, як мешканцям захоплених територій підготуватися до їхнього звільнення

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово підконтрольних РФ територій України підготуватися до їхнього звільнення, повідомляє Новое время.

Про це він написав у себе у Twitter у понеділок, 5 вересня.

Окрім того, представник ОПУ дав мешканцям окупованих районів кілька рекомендацій.

"Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів щодо деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастись достатньою кількістю води та зарядити павербанки. Все буде Україна" , — написав Подоляк.

Тим часом ЗСУ продовжують тримати Антонівський міст та інші переправи через Дніпро на Херсонщині під вогневим контролем, не даючи окупантам відновити критично важливі для них маршрути.

Таким чином, вони заблокували перекидання російських військ, що серйозно знизило можливості ЗС РФ у цьому регіоні.

І хоча у Генштабі ЗСУ інформацію про контрнаступ на південному напрямку намагаються не коментувати, на сьогодні вже відомо про звільнення цілої низки населених пунктів, зокрема Високопілля, яке є одним з ключових населених пунктів для реалізації операції української армії, що розпочалася 29 серпня.

Крім того, українські партизани продовжують ліквідацію прокремлівських колаборантів, які добровільно погодилися працювати на російських загарбників.

На тлі цього окупанти вирішили відмовитися від проведення на тимчасово підконтрольних їм територіях свого псевдореферендуму про «приєднання» до РФ.