На ЗАЕС відключили останню лінію, що з'єднується з енергосистемою України

В Енергоатомі повідомляють, що внаслідок пожежі, що сталася через обстріл росіянами Запорізької АЕС, було відключено останню лінію, що з'єднує вузол ЗАЕС/ТЕС з енергосистемою України.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріл, було відключено ЛЕП 330 кВ ТЕС – Феросплавну, тобто останню лінію, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС з енергосистемою України!"

Як наслідок – було розвантажено та відключено від мережі 6-й енергоблок, який зараз живить власні потреби ЗАЕС" , - заявили в держпідприємстві.

Енергоатом зазначає, що протягом останніх трьох днів російські окупаційні війська інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС.

В результаті було пошкоджено та відключено лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС – Мелітополь, а також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС.

Інші лінії вузла ЗАЕС/ТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.