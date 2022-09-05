У другій половині дня якість повітря у Києві нормалізувалася, наразі фіксується низький рівень забрудненості. Про це свідчать дані сервісу IQair.

Наразі Індекс забруднення повітря у місті становить 29 за допустимої позначки 50. Київ перебуває на 63-му місці серед міст світу за рівнем забруднення повітря.

Скріншот сервісу iqair

У КМДА також повідомили про нормалізацію якості повітря у Києві.

Стежити за якістю повітря в режимі реального часу можна за посиланням﻿, а також у міському застосунку "Київ Цифровий"﻿.

Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області. За даними сервісу Iqair, сьогодні вранці Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі.