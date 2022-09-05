Зеленський і Макрон провели переговори, які тривали більше 1,5 години

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели переговори, які тривали більше 1,5 години. Говорили про війну і візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повiдомив у Twitter.

"Провів змістовні, тривалістю понад 1,5 години, переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів йому про ситуацію на фронті та про те, як Україна протидіє агресії РФ. Скоординували подальшу підтримку Францією оборонних заходів України. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС".

Held substantive, more than 1.5 hour-long talks with ???????? President @EmmanuelMacron. Told him about the situation at the front & the course of countering RF's aggression. Coordinated further defense support from ????????. Exchanged assessments of the results of the IAEA mission to #ZNPP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2022

Президент не розкрив інші деталі бесіди.

Що передувало: