Зеленський і Макрон провели переговори, які тривали більше 1,5 години
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели переговори, які тривали більше 1,5 години. Говорили про війну і візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, повідомляє Українська правда.
Про це Зеленський повiдомив у Twitter.
"Провів змістовні, тривалістю понад 1,5 години, переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розповів йому про ситуацію на фронті та про те, як Україна протидіє агресії РФ. Скоординували подальшу підтримку Францією оборонних заходів України. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС".
Президент не розкрив інші деталі бесіди.
Що передувало:
- Ситуація на окупованій ЗАЕС опинилася у центрі уваги на початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинуватила в обстрілах Україну.
- 1 вересня до АЕС приїхала інспекційна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 5 вересня четверо із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.