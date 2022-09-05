Гайдай: у Кремінній ліквідували близько 400 окупантів та 100 одиниць техніки

Українські сили протягом кількох днів ліквідували у тимчасово окупованій Кремінній близько 400 окупантів та 100 одиниць російської техніки, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Доходять оновлені дані щодо „бавовни“ у Кремінній. Протягом кількох днів було знищено близько 400 рашистів та 100 одиниць техніки" , — пише він.

Гайдай додав, що звільнення від росіян Луганської області починається з Ізюмського напрямку.

"Для Луганщини - це «перші ластівки» майбутніх добрих новин, які можуть стосуватися процесу деокупації саме нашого регіону" , — йдеться у повідомленні.

Також, за даними глави ОВА, окупанти продовжують знущатися з мирних жителів у Луганській області та не відновлюють комунікації в окупованому регіоні. Через росіян жителі страждають від дефіциту води та їжі.

При цьому Гайдай заявив, що на заклики мешканців допомоги війська РФ відповідають «незабаром прийдуть українці, вони вам і допоможуть». Він переконаний, що росіяни вже відчувають, що скоро тікатимуть з України.