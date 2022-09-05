Нові AirPods, смарт-годинник та iPhone 14: що покажуть на презентації Apple

Американська компанія Apple анонсувала презентацію на 7 вересня 2022 року. Крім традиційних iPhone очікуються й інші не менш цікаві гаджети, повідомляє РБК-Україна.

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Нова лінійка iPhone 14

Старші моделі Pro і Pro Max отримають процесори нового покоління A16, в той час як iPhone 14 і iPhone 14 Max залишаться на чіпах A15. Істотно зміниться екран в Pro-версіях - замість звичного "чубчика" там вперше буде реалізовано виріз у формі"капсули".

Крім того, смартфони отримають поліпшені камери, сенсори на задній панелі стануть ще більшими. Ціни на базовий iPhone стартуватимуть від 799 доларів, на iPhone 14 Pro - від 1099 доларів.

Apple Watch

За даними інсайдерів, на презентації можуть показати відразу три моделі смарт-годинників - Apple Watch Series 8, оновлені SE та новинку Pro для любителів екстремального спорту.

Series 8 отримають чіп S8, збільшений дисплей і датчик температури тіла. Підтримка функцій вимірювання пульсу та рівня насичення крові киснем залишиться.

Apple Watch SE прийдуть на зміну бюджетним Series 3. Вони, ймовірно, отримають той же чіп S8. Apple Watch Pro оснастять великим 47-міліметровим ударостійким екраном, металевим корпусом і розширеними можливостями з відстеження фізичної активності.

AirPods Pro

Нове покоління бездротових навушників AirPods Pro 2 отримає новий дизайн і підтримку кодека Apple Lossless Audio Codec (ALAC), що дозволить відтворювати звук більш високої якості.

Оновлять купертинівці й кейс для зарядки. У ньому розмістять невеликий динамік, який видаватиме звук, коли власник буде шукати його через додаток "Локатор".

Нові операційні системи

Профільні видання пишуть, що на презентації 7 вересня можуть назвати дату релізу операційних систем iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16 для різних гаджетів.

Що стосується оновлення для iPhone, то з'явиться можливість кастомізації екрану блокування і додавання віджетів, а в iMessage тепер можна буде редагувати і видаляти відправлені повідомлення. Крім того, в останній бета-версії iOS 16 повернули відображення відсотка заряду батареї.

Що ще можуть показати

Аналітики не виключають, що Apple може показати ще й планшет iPad, комп'ютер Mac mini та ноутбук MacBook Pro. Хоча, за іншою інформацією, їх презентацію відкладуть на жовтень. Цього року очікується вихід iPad Pro на чіпі M2, а також базового iPad з процесором A14.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше з 2018 року Apple Watch отримають новий дизайн. Його вже назвали "еволюцією поточної прямокутної форми".