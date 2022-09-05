Зеленський провів пiдсумкову розмову з Джонсоном у його статусі прем'єра

Президент України Володимир Зеленський провів останню телефонну розмову з Борисом Джонсоном у його статусі прем'єр-міністра Великобританії, повідомляє Новое время.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі" , - пише президент.

Зеленський подякував Джонсону від імені всього українського народу за особисту сміливість, принциповість та видатний внесок у протидію агресії РФ. Він додав, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю з великим другом України в новому статусі.

Борис Джонсон, який активно підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, 7 липня оголосив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії. Він залишався на посаді до обрання нового лідера політсили.

У зверненні до українців Джонсон наголосив, що Великобританія продовжить підтримувати Україну за будь-яких обставин і виконає всі свої обіцянки.

Новим прем'єр-міністром Великобританії у понеділок, 5 вересня, обрано міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Планується, що вона обійматиме посаду лідера партії та прем'єр-міністра до чергових виборів, які відбудуться в січні 2025 року.