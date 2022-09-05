Данілов: у Росії падає рівень підтримки війни проти України

У Росії падає рівень підтримки війни проти України та надалі це дестабілізуватиме ситуацію і розхитає конструкцію РФ, повідомляє Новое время.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

За його даними, у РФ зростає негативне ставлення до війни, і ця тенденція набуває динаміки.

"Турбулентність процесів надалі дестабілізуватиме ситуацію і розхитуватиме всю конструкцію псевдофедеральної освіти Росії" , — написав Данілов.

Він також наголосив, що російська «недоімперія» повинна бути зруйнована.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що один із варіантів закінчення війни — розвал РФ. Міністр наголошував, що країна-агресор розпадеться «за нашого життя».