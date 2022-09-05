Данілов: у Росії падає рівень підтримки війни проти України
У Росії падає рівень підтримки війни проти України та надалі це дестабілізуватиме ситуацію і розхитає конструкцію РФ, повідомляє Новое время.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.
За його даними, у РФ зростає негативне ставлення до війни, і ця тенденція набуває динаміки.
"Турбулентність процесів надалі дестабілізуватиме ситуацію і розхитуватиме всю конструкцію псевдофедеральної освіти Росії", — написав Данілов.
Він також наголосив, що російська «недоімперія» повинна бути зруйнована.
Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що один із варіантів закінчення війни — розвал РФ. Міністр наголошував, що країна-агресор розпадеться «за нашого життя».
"Це парад суверенітетів на кілька різних суб'єктів: Татарстан, Башкирстан і т. д.", - говорив він.