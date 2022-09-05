Кулеба: Росія захопила ЗАЕС, щоб Україна не допомогла енергією Європі
Росія намагається відібрати в України Запорізьку АЕС, щоб та не змогла своєю електроенергією врятувати від енергетичної кризи Євросоюз, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Україна може допомогти ЄС пом'якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС і завадити нам. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися разом та перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам усім ще більше проблем".
Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.