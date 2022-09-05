НБУ: виплати за держоблігаціями на 55 млрд перевищують запозичення

Упродовж повномасштабної війни РФ проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 55,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до держбюджету на аукціонах із продажу ОВДП, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Зазначається, що у період із 24 лютого до 4 вересня 2022 року:

сума, спрямована на погашення внутрішніх державних облігацій, становила 147,5 млрд грн, 1,5 млрд дол США та 0,2 млрд євро;

сума, що надійшла до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку, - 99,3 млрд грн, 1 млрд дол США та 0,4 млрд євро.

Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами, додають в НБУ.

При цьому останній раз Міністерство фінансів підвищувало дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, 9 серпня.

Найбільший за обсягом портфель відповідних цінних паперів утримують банки - первинні дилери.

На другому місці - портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України.

Він становить:

14 млрд грн (15,5% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

0,2 млрд дол. США (22,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);

0,1 млрд євро (51,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на 1,4 млрд грн та 2 млн дол США.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 30 серпня розмістило військові облігації на суму майже 3,93 мільярда гривень в еквіваленті, ставки порівняно з попереднім аукціоном не змінились.