Макрон: Франція допоможе Німеччині з газом в обмін на електроенергію

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками онлайн-наради з канцлером Німеччини Олафом Шольцем оголосив про запровадження механізму "європейської солідарності" щодо забезпечення газом та електроенергією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Як пояснив французький президент, Франція та Німеччина домовилися про взаємне забезпечення газом і електроенергією в умовах енергетичної кризи: Париж постачатиме газ Берліну в обмін на поставки електроенергії.

"Ми будемо робити так, щоб бути в солідарності з Німеччиною щодо газу, якщо зима буде важкою і Німеччина його потребуватиме" , – сказав Макрон і додав, що це зокрема передбачає відкриття нових газових терміналів в обох країнах.

Він також нагадав, що в прийдешні місяці найголовнішими питаннями буде забезпечення відсутності відключень електроенергії та максимальний контроль цін на енергоносії.

І Франція, і Німеччина ухвалили заходи для допомоги населенню в умовах зростання цін на газ та електроенергію. Так, у Франції прагнуть скоротити споживання енергоресурсів на 10% і закликають менше використовувати обігрівачі й кондиціонери.

А в Німеччині, окрім заходів економії, також ухвалили пакет допомоги на суму 65 мільярдів євро для домогосподарств і бізнесу.

Нагадаємо, у п'ятницю 2 вересня "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, нібито з технічних причин. У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

5 вересня речник Кремля Дмітрій Пєсков прямо сказав, що проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.