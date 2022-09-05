Bloomberg: у РФ погіршується ситуація з економікою

Агентство Bloomberg отримало у своє розпорядження копію закритої доповіді для керівництва РФ, яка описує реальний стан справ у російській економіці, повідомляє Новое время.

Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією у міру посилення впливу санкцій США та Європи. Найбільший удар припаде по галузях, на які роками спиралася економіка РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на конфіденційну доповідь, підготовлену для закритого засідання керівництва РФ 30 серпня. Особи, знайомі із її обговоренням, підтвердили справжність документа.

Як зазначає агентство, документ став результатом багатомісячної роботи чиновників та експертів, які намагаються оцінити справжній вплив економічної ізоляції РФ через вторгнення в Україну, — і він малює куди «похмурішу картину», ніж офіційні заяви.

Два з трьох сценаріїв у звіті показують, що падіння економіки прискориться у 2023 році, а до довоєнного рівня вона повернеться лише наприкінці десятиліття чи навіть пізніше.

«Інерційний» сценарій прогнозує падіння економіки РФ у 2023 році на 8,3% порівняно з 2021 роком та на 6% у 2024 році.

«Стресовий» сценарій передбачає падіння ВВП на 11% у 2023-му та на 11,9% у 2024-му роках порівняно з 2021-м.

Усі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, до яких, ймовірно, приєднається дедалі більше країн. У доповіді йдеться, що різка відмова Європи від російських нафти та газу вдарить і на здатність Кремля забезпечувати внутрішній ринок.

Крім санкцій, які вже охоплюють близько чверті російського імпорту та експорту, у звіті докладно описано, як Росія стикається з «блокадою», яка «зачепила практично всі види транспорту».

Тиск на економіку РФ посилюють технологічні та фінансові обмеження. За оцінками звіту, до 200 тис. IT-фахівців можуть залишити країну до 2025 року.

Експорт

"Протягом наступних року-двох РФ очікує зниження обсягів виробництва у низці орієнтованих на експорт секторів»: від нафти та газу до металургійної, хімічної продукції та експорту деревини. «Ці сектори перестануть бути драйверами економіки" , — сказано у звіті.

Повне припинення постачання газу до Європи (головний експортний ринок Росії) може обійтися в $6,6 млрд на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені ринки новими експортними напрямками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі, йдеться у звіті.

Удар по нафтогазовому сектору

Видобуток вуглеводнів доведеться скоротити, що поставить під загрозу мету Кремля щодо розширення внутрішнього ринку газу, йдеться у звіті. Відсутність технологій, необхідних для будівництва заводів із виробництва СПГ, є критичним.

Плани Європи щодо припинення імпорту російських нафтопродуктів (55% експорту у 2021 році) також можуть призвести до різкого скорочення виробництва, внаслідок чого на внутрішньому ринку утвориться дефіцит палива.

Крім того, у звіті сказано, що російські металурги через санкції втрачатимуть $5,7 млрд на рік.

Автори доповіді попереджають, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія зіткнеться з подальшим скороченням експорту — причому попит на її продукцію зникне в першу чергу. Це спровокує падіння рубля та сплеск інфляції.

З боку імпорту «основний короткостроковий ризик — це призупинення виробництва через брак імпортної сировини та комплектуючих», йдеться у звіті. У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання може назавжди обмежити економічне зростання.

Найважливіший імпорт

"Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає" , — йдеться у доповіді.

Навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламує свої зусилля щодо заміщення іноземних постачань, залежність від зовнішніх факторів може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування.

У звіті наголошується, що обмежений на доступ до західних технологій призведе до того, що РФ відстане від існуючих стандартів на одне-два покоління, оскільки буде змушена покладатися на менш просунуті альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії.

У секторальному розрізі широту впливу санкцій видно найповніше:

— Сільське господарство: 99% виробництва птиці та 30% виробництва молочної худоби залежать від імпорту. Насіння для основних продуктів, таких як цукрові буряки та картопля, корми для риб та амінокислоти критично залежать від імпорту.

— Авіація: 95% пасажиропотоку припадає на літаки іноземного виробництва, а відсутність доступу до імпортних запчастин призведе до скорочення флоту в міру їхнього виходу з експлуатації.

— Машинобудування: в РФ лише 30% верстатів вироблені в самій Росії, місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит на обладнання.

— Фармацевтика: близько 80% російського виробництва залежить від імпортної сировини.

— Транспорт: обмеження ЄС потроїли вартість автомобільних перевезень.

— Зв’язок та IT: вже до 2022 року телекомунікаційний сектор РФ відстане від світових лідерів на п’ять років, а до 2025 року почнеться дефіцит SIM-карток.