Подоляк: пропаганда Кремля не спрацювала, РФ виглядає вкрай огидно
Кремлівський режим вкладав мільярди в агресивну пропаганду, але вона так і не спрацювала, переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.
"Росія виглядає вкрай огидно в інформаційній війні. Кремль вкладав мільярди в агресивну пропаганду, але фейки так і не спрацювали", - написав він у Twitter.
Подоляк додав, що війна Росії проти України відбувається у прямому ефірі, і весь світ бачать, хто є варваром.
"РФ має архаїчні ботоферми та армію тролів. З нами - NAFO та Reddit. Правда, завжди перемагає", — пише радник.
Глава британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг раніше говорив, що російський диктатор Володимир Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та Заході.