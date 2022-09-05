Подоляк: пропаганда Кремля не спрацювала, РФ виглядає вкрай огидно

Кремлівський режим вкладав мільярди в агресивну пропаганду, але вона так і не спрацювала, переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

"Росія виглядає вкрай огидно в інформаційній війні. Кремль вкладав мільярди в агресивну пропаганду, але фейки так і не спрацювали" , - написав він у Twitter.

Подоляк додав, що війна Росії проти України відбувається у прямому ефірі, і весь світ бачать, хто є варваром.

"РФ має архаїчні ботоферми та армію тролів. З нами - NAFO та Reddit. Правда, завжди перемагає" , — пише радник.

Глава британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг раніше говорив, що російський диктатор Володимир Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та Заході.