Резніков із послом США обговорили підготовку до п'ятого "Рамштайну"

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк напередодні п’ятого засідання Контактної групи з питань допомоги Україні (формат "Рамштайн"), повідомляє Європейська правда.

Про це говорить повідомлення міністерства оборони України.

Зазначається, що в зустрічі брали участь заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та військовий аташе з питань оборони США в Україні бригадний генерал Геррік Хармон.

Сторони обмінялися думками напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 8 вересня у Німеччині. Крім того, Резніков подякував США за плідну співпрацю, підтримку України та військовослужбовців ЗСУ.

Від початку утворення Контактної групи з питань допомоги України пройшли вже чотири зустрічі, на яких партнери України оголосили про виділення оборонної допомоги.

Як стало відомо раніше, наступна зустріч створеної західними країнами групи у так званому форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня у Німеччині на американській авіабазі Рамштайн.

На авіабазі засідання відбудеться вдруге.