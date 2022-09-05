Облрада: війська РФ завдали двох ракетних ударів по Криворізькому району

Війська РФ приблизно о 19:00 у понеділок, 5 вересня, завдали двох ракетних ударів по Криворізькому району, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

"Ввечері, приблизно о 19 годині, ворог завдав двох ракетних ударів по Криворізькому району" , — пише він.

Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідки російських ударів біля міста. У момент вибухів повітряну тривогу в області не було оголошено.

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що РФ випустила по Україні з початку війни 3,5 тисячі ракет.

Глава Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов стверджував, що протиповітряна оборона України зараз здатна збивати від 50 до 70% російських ракет.