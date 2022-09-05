Три безпілотники Bayraktar з акції Притули вже доставили в Україну

Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту “Народний Байрактар”, вже доставлено в Україну, повідомляє Укрінформ.

Про це у місті Кельце у Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.

“Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні”, - сказав Байрактар.

Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз страждає від безпідставної та несправедливої ​​агресії. В результаті багато людей в Україні мобілізувалися та підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зазначив, що турецька компанія теж хотіла приєднатися до цієї акції, тому було ухвалено рішення не брати гроші за ці безпілотники, а погоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проекти.

Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям світу та поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.

Як повідомлялося, наприкінці червня український ноумен волонтер Сергій Притула оголосив, що українці за три дні перерахували грошей на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил України. Згодом турецька компанія повідомила, що передасть Україні три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші будуть витрачені на гуманітарну допомогу українцям.

У серпні Притула повідомив, що його фонд коштом, зібраним українцями для закупівлі безпілотників, купив супутник для ЗСУ. Відтак українська армія швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть українським військовим з оперативним плануванням операцій.