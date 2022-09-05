З початку повномасштабного вторгнення з полону звільнено майже 600 осіб

З початку повномасштабного вторгнення Росії та станом на сьогоднішній день з російського полону було звільнено майже 600 осіб, близько 100 з яких – цивільні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні повернуто з полону майже 600 осіб — це близько 100 цивільних і решта військових. Щодо депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що у нас немає доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор, — це понад 3 млн осіб примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей" , — зазначив він.

За словами глави відомства, процес повернення полонених на підконтрольну Україні територію є дуже складним.

"Ми також збираємо дані та верифікуємо людей — це понад 30 тис. дорослих та майже 7300 дітлахів. Люди самі вибираються з території держави-агресора або є люди, які зв'язуються з Міністерством з питань реінтеграції і це індивідуальне повернення дітлахів. Зараз є 53 дитини, яких повернули" , — додав Смирнов.

Як повідомлялось, 25 серпня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна повернула з Росії 53 дитини, яких російські окупанти вивезли на територію РФ.