Андрющенко: у Маріуполі український опір організував вибух

У тимчасово окупованому Маріуполі сили опору влаштували вибух, у результаті якого було ліквідовано російського окупанта, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

За його даними, вибух стався приблизно о 17:50 у понеділок, 5 вересня.

"Наш опір м'яко натякає на підготовку до маріупольської бавовни" , - пише він.

Він додав, що опір підтвердив ліквідацію щонайменше одного окупанта.

Раніше повідомлялося, що активісти руху опору в Маріуполі креативно протестують проти російської окупації — зображують українську літеру в різних куточках міста.