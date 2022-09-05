Андрющенко: у Маріуполі український опір організував вибух
У тимчасово окупованому Маріуполі сили опору влаштували вибух, у результаті якого було ліквідовано російського окупанта, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
За його даними, вибух стався приблизно о 17:50 у понеділок, 5 вересня.
"Наш опір м'яко натякає на підготовку до маріупольської бавовни", - пише він.
Він додав, що опір підтвердив ліквідацію щонайменше одного окупанта.
Раніше повідомлялося, що активісти руху опору в Маріуполі креативно протестують проти російської окупації — зображують українську літеру в різних куточках міста.