Лікар не рекомендує Папі Римському відвідувати Україну чи Росію

Лікар Папи Римського Франциска не підтримує наміру понтифіка відвідати з офіційним візитом Київ чи Москву через проблеми з його здоров’ям, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю СNN Portugal Папа Франциск заявив, що продовжує зберігати зв'язок із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, але щодо візиту поки конкретних планів немає.

"Візит перебуває у підвішеному стані. Я ще не знаю. Я веду із ними діалог. Завтра, наприклад, у мене відбудеться телефонна розмова із президентом Зеленським. Подивимося" , - заявив Папа.

За словами понтифіка, така ситуація склалася на тлі уповільнення відновлення травмованого коліна після поїздки до Канади. Лікар Папи Римського порадив йому не здійснювати візити до будь-яких країн як мінімум до запланованої на 13-15 вересня поїздки до Казахстану.