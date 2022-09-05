Повітряні сили: протягом дня збито три безпілотники окупантів
Протягом дня українські військові збили в небі над Україною три безпілотні літальні апарати російської армії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Військові повідомляють, що окупанти продовжують використовувати БПЛА оперативно-тактичного рівня по всій території України для повітряної розвідки та коригування вогню.
5 вересня близько 15:00 у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" було ліквідовано російський безпілотник "Орлан-10".
Ще два БПЛА цього типу знищили на Харківщині зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід".
Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині. Результати роботи уточнюються.
Нагадаємо:
- В кінці серпня над Вінниччиною сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати.