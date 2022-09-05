ООН: війна в Україні забрала життя щонайменше 5718 мирних жителів

Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) повідомило, що за їхніми даними з початку повномасштабного вторгнення російських військ загинуло щонайменше 5718 мирних українців, повідомляє Новое время.

Також, за даними ООН, щонайменше 8199 українців отримали поранення.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії із великою зоною ураження, у тому числі обстріли з тяжкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари" , - повідомили в ООН.

Найбільше поранених і загиблих зафіксовано в Маріуполі (Донецька область), Ізюмі (Харківська область), Лисичанську, Попасній та Сєверодонецьку (Луганська область).

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2214 чоловіків, 1526 жінок, 186 хлопчиків та 151 дівчинка, тоді як стать 35 дітей та 1606 дорослого поки не вдалося встановити.

Серед 8199 поранених – 245 хлопчиків та 179 дівчаток, а також 211 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.