Кадиров передумав іти з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявив про намір піти зі своєї посади у "безстрокову відпустку", продовжить і надалі керувати республікою, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Він розповів про те, що у РФ були керівники регіонів, які сиділи у своїх кріслах понад 25 років.

"Рекорд, як з'ясувалось, становить 27 років. Тому тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник" , - зазначив Кадиров.

До слова, він фактично керує Чечнею з 2007 - 15 років.

Нагадаємо, 3 вересня Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку з поста глави Чечні.

Згодом росЗМІ почали писати про те, що він може очолити Росгвардію.

Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова Кадирова, але нічого конкретного не сказав.