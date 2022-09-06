Трасс сьогодні стане прем'єром Британії. Що вона обіцяла Україні

Сьогодні, 6 вересня 2022 року, прем'єр-міністром Великобританії офіційно стане нова лідерка Консервативної партії Ліз Трасс. Для цього залишилася формальність - треба, щоб королева Єлизавета II затвердила її призначення, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Перемога і подальші плани

Напередодні консерватори оголосили результати голосування за нового партійного лідера. Як і прогнозували букмекери, Трасс обійшла свого конкурента Ріші Сунака - 81 326 голосів проти 60 399.

У подячній промові вона заявила, що перемогти такого сильного суперника було для неї честю. І натякнула, що дострокових парламентських виборів не буде, а у 2024 році має намір забезпечити чергову перемогу Консервативної партії.

Підбиваючи підсумки голосування і говорячи про свою перемогу, Трасс високо оцінила роботу Бориса Джонсона, в кабінеті міністрів якого вона до останнього обіймала посаду міністра закордонних справ. На відміну від Сунака, що на тлі кадрового скандалу залишив посаду міністра фінансів.

"Борисе, ти домігся Brexit (виходу Британії з Євросоюзу, - ред.), ти впровадив вакцинацію і ти протистояв (президенту Росії, - ред.) Володимиру Путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла" , - заявила вона.

Фото: Ліз Трасс високо оцінила роботу Бориса Джонсона на посаді прем'єра (GettyImages)

Що стосується внутрішньої політики, вона підкреслила, що переконання консерваторів знаходять відгук у британців, тому планує виконати "все те, що обіцяли виборцям по всій нашій великій країні".

"У мене є сміливий план щодо зниження податків і підтримки нашої економіки" , - додала новий прем'єр.

Очікується, що обіцянка негайних дій означає скорочення екологічних зборів, скасування підвищення зборів національного страхування та корпоративного податку, можливе скорочення ПДВ. Крім того, вона робитиме все, щоб не допустити нового референдуму про незалежність Шотландії.

Політичний шлях

Ліз Трасс є членом Консервативної партії з 1996 року. Протягом 2000-х безуспішно намагалася обратися до парламенту в округах з традиційно сильними позиціями лейбористів. І лише на виборах 2010 році перемогла у виборчому окрузі Південно-Західний Норфолк.

Через два роки тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон провів відразу 50 ротацій, в ході чого Трасс стала парламентським помічником міністра освіти. Але вже у 2014 році зайняла посаду міністра навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства.

Фото: Ліз Трасс уже 8 років працює в уряді Британії (GettyImages) xemptyz

У липні 2016 року була призначена міністром юстиції та лордом-канцлером у першому кабінеті Терези Мей, у другому її кабінеті стала головним секретарем казначейства. Потім у 2019 році при формуванні уряду Бориса Джонсона отримала пост міністра зовнішньої торгівлі, а майже рівно рік тому в результаті кадрової перетасовки очолила Форін-офіс (Міністерство закордонних справ).

Будучи главою британського МЗС, Ліз Трасс постійно висловлювала підтримку Україні та критикувала президента Росії Володимира Путіна.

"Путін буде переможений". Найгучніші заяви Трасс

Ще до повномасштабного вторгнення Трасс намагалася запобігти військовому конфлікту. Під час візиту до Москви 10 лютого 2022 року на зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим вона намагалася донести стурбованість Лондона щодо стягування військ до прикордонних областей РФ.

Лавров зробив їй зауваження, що армія знаходиться на російській території, і уточнив, чи не заперечує Британія російський суверенітет над двома областями, маючи на увазі Воронезьку і Ростовську. Як пишуть західні ЗМІ, тоді вона подумала, що мова йде про Донецьку та Луганську областях, і заявила, що суверенітет Росії над регіонами не буде визнаний.

Надалі Ліз Трасс не допускала скандальних трактувань у своїх заявах. Ось деякі з них:

"Путін має зазнати поразки в Україні. Росію треба стримати, і подібна агресія ніколи не має повторюватися. Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне озброєння НАТО" .

. "Ми чітко розуміємо, що Путін і всі, хто стоїть за воєнними злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності... Ми відкриті до ідеї трибуналу, ми зараз розглядаємо її".

"Саме час подвоїти зусилля і забезпечити, щоб Україна перемогла Росію, щоб президент Зеленський (президент України, - ред.) міг вести переговори з позиції сили".

"Якщо ми дозволимо Володимиру Путіну домогтися успіху, це призведе до невимовних страждань по всій Європі". (Примітка. Цю заяву вона зробила в продовження фрази про те, що Росія цінами на газ взяла в заручники європейські країни).

(Примітка. Цю заяву вона зробила в продовження фрази про те, що Росія цінами на газ взяла в заручники європейські країни). Про готовність застосувати ядерну зброю у разі потреби - "Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це".

"Я піду ще далі в якості прем'єр-міністра і буду робити все можливе, в тому числі розсекречувати більше розвідданих, щоб показати світу тактику Путіна. Мій уряд буде стратегічно використовувати дані розвідки, щоб оголити спроби Кремля підривати і дестабілізувати волелюбні демократії".

Новий кращий друг?

Ще в липні, коли Борис Джонсон оголосив про вимушену відставку, Трасс пообіцяла дотримуватися лінії, заданої її попередником.

"Я буду найкращим другом України. Я піду по стопах Джонсона і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні та стратегічної поразки" , - рішуче заявила вона.

А на другому саміті леді і джентльменів вона підкреслила, що на кожен російський удар Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за майбутнє, а й за демократію. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка б'є по українських містах, з кожним чоловіком, жінкою і дитиною, які відчувають страждання, ми будемо надавати більше (озброєнь, - ред.)" , - зазначила Трасс.

Реакція на перемогу Ліз Трасс

Низка зарубіжних лідерів вже встигли відреагувати на обрання нового лідера Консервативної партії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила надію на продовження співпраці.

"Ми разом стикаємося з багатьма проблемами, від зміни клімату до вторгнення Росії в Україну. Я сподіваюся на конструктивні відносини при повному дотриманні наших угод" , - зазначила вона.

Ірландський прем'єр Мішель Мартін висловив надію на плідну роботу з найближчим сусідом і розв'язання важливих питань на двосторонній і глобальній основі. Також свою підтримку висловив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я кілька разів розмовляв з Ліз Трасс за останні кілька місяців, коли вона була главою зовнішньополітичного відомства, і вже можу сказати, що я дуже, дуже радий, тому що це буде, принаймні, продовженням, можливо, навіть посиленням, відповідно до її заяв, британської політики підтримки України в її боротьбі за незалежність, свободу, суверенітет і за наші європейські цінності" , - констатував він.

Ну і, нарешті, український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з Трас.

"Ми в Україні добре її знаємо, вона завжди була на світлій стороні європейської політики. Я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів та провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне - зберігати нашу єдність, а це обов'язково буде" , - наголосив президент України.

Тим часом, український посол Вадим Пристайко зазначив, що дипломатичні місії вже готують поїздку Ліз Трасс до Києва в новому статусі.