Сонячно, але із заморозками: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 6 вересня, дощів не прогнозується. Проте вдень чекати тепла не варто, а в нічний час можливі заморозки, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни буде сухо та сонячно. Вітер переважно північно-західний з поривами до 10 м/с.
Сьогодні в Україні буде досить прохолодно, а ввечері та вночі у північних та східних регіонах очікуються перші заморозки.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі -3 +5 градусів, вдень +14 +17;
- на заході вночі +5 +8, а вдень +15 +20 градусів;
- у східних областях вночі -3 +6 градусів, вдень +15 +17;
- на півдні країни вночі +8 +13, а вдень +17 +21 градус;
- у центральних областях вночі +5 +7 градусів, вдень +17 +21.
Погода в Києві
Сьогодні у столиці вдень та вночі без опадів, очікується сонячна погода. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вночі покажуть +5 +7 градусів, а вдень +15 +17 градусів.