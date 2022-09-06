Генштаб: Росія вже втратила понад 50 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила понад 50 тис. військових
Фото: president.gov.ua

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2077 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1179 (+22) од,
  • РСЗВ – 296 (+2) од,
  • засобів ППО - 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 207 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
  • крилатих ракет - 209 (+4),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
  • спеціальної техніки - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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