Генштаб: Росія вже втратила понад 50 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2077 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од,

артилерійських систем – 1179 (+22) од,

РСЗВ – 296 (+2) од,

засобів ППО - 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 207 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),

крилатих ракет - 209 (+4),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,

спеціальної техніки - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.