Генштаб: Росія вже втратила понад 50 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 06.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50 150 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2077 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од,
- артилерійських систем – 1179 (+22) од,
- РСЗВ – 296 (+2) од,
- засобів ППО - 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 207 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
- крилатих ракет - 209 (+4),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
- спеціальної техніки - 109 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.