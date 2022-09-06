Британська розвідка: Брак розвідувальних БПЛА ускладнює операції РФ

Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються нестачею компонентів внаслідок міжнародних санкцій. Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії, повідомляє Українська правда.

Відомство наводить повідомлення, що 5 вересня сили РФ здійснили 27 вильотів БПЛА над західним берегом Дніпра порівняно із середнім показником 50 протягом дня у серпні. 21 серпня українські сили повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день.

В огляді відзначають, що останніми роками російська доктрина відводить дедалі помітнішу роль БПЛА, зокрема, з метою виявлення цілей для завдання ударів артилерією.

БПЛА можуть бути вразливі як до кінетичної дії, коли їх безпосередньо збивають, так і до електронних перешкод.

Враховуючи бойові втрати, цілком імовірно, що Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються нестачею компонентів внаслідок міжнародних санкцій.