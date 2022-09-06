ОГП: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 382 дитини

Станом на ранок 6 вересня більше ніж 1123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Зокрема в понеділок, 5 вересня, внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.