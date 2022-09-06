ОГП: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 382 дитини
Станом на ранок 6 вересня більше ніж 1123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 382 дитини загинули та понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані уточнюються.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Зокрема в понеділок, 5 вересня, внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.