ISW: Наступ ЗСУ вже підриває плани та дезорганізує окупантів

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляє, що дії ЗСУ під час контрнаступу відчутно послаблюють не лише логістичні, але й адміністративні можливості Росії на окупованих територіях півдня України, що впливає і на плани проведення окупантами незаконних "референдумів", повідомляє Новое время.

Аналітики ISW нагадують, що українські війська прагнуть підірвати тилові ресурси армії РФ на півдні, "завдаючи точкових ударів по скупченнях живої сили та техніки, командних центрах та логістичних вузлах", що українська сторона підтверджує офіційно.

Ці контрнаступальні дії ЗСУ мають цілеспрямований вплив на кроки окупаційної «влади», констатує ISW. Так, колаборант Кирило Стремоусов, який очолює окупаційний режим у Херсонській області, заявив, що в регіоні призупинено підготовку до «референдуму» про анексію з міркувань «безпеки». Незабаром після того, як російське агентство ТАСС опублікувало цей коментар Стремоусова, він поспішно спростував свої заклики до паузи щодо підготовки псевдореферендуму — мовляв, оскільки окупаційна «влада» ніколи не оголошувала про його офіційну дату.

"Обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, який, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу. Українські сили мають намір поступово відсікати російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників" , - йдеться в повідомленні ISW.

Експерти Інституту вивчення війни також звернули увагу на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який 5 вересня публічно підтримав бойовиків квазіреспублік «Л/ДНР».

"Мене просто вражає мужність цих людей, зокрема й тих, які борються за свою „батьківщину“ на передньому краї. Це не професійні військові, два корпуси сформовані з місцевих жителів, вони воюють краще за професіоналів. Вони борються дуже мужньо, дуже хоробро та результативно" , - заявив російський президент.

Аналітики роблять висновки, що такі коментарі Путіна про т. зв. 1-й та 2-й армійські корпуси (сформовані з бойовиків «ДНР» і «ЛНР» відповідно), ймовірно, спрямовані на те, щоб сприяти вербуванню та формуванню сил у «ДНР» і «ЛНР», припускають експерти ISW, а ще — відвернути увагу від висвітлення бойових дій на півдні України в російському медіапросторі. Російські сили все більше покладаються на людей з «ДНР» і «ЛНР» як на основну бойову силу, і своєю риторикою Кремль, ймовірно, прагне підвищити їхню роль у війні, щоб активізувати набір в армію і підняти бойовий дух.

Крім того, у такий спосіб Путін зайвий раз підтримує свій брехливий наратив про вторгнення в Україну як нібито спробу «захистити» «ДНР» та «ЛНР».

Інші висновки аналітиків ISW за минулу добу:

представники командування ЗСУ зберігають тишу щодо оперативних результатів українського контрнаступу, проте повідомили про подальше руйнування російських наземних ліній комунікацій у центральних районах Херсонської області;

російські війська здійснили наземні атаки на схід від Сіверська, на північний схід та південь від Бахмута, а також уздовж північно-західної околиці Донецька;

український спецназ провів обмежену операцію проти російської бази ФСБ у районі Енергодару (ГУР Міноборони України повідомляв про те, що в окупованій Росією Кам’янці-Дніпровській загін українського спецназу знищив і значно пошкодив російські бази, включаючи будівлю, де російські сили готувалися до фіктивного «референдуму», та базу ФСБ. ISW констатує, що геолокаційні супутникові знімки підтверджують повідомлення ГУР, на них видно значну пожежу в Кам’янці-Дніпровській);

російська влада продовжує шукати нетрадиційні джерела поповнення своєї армії та все частіше звертається за цим навіть до «хворих та немічних»;

окупаційна влада встановила обмінний курс 1,25 рубля за 1 гривню в Запорізькій області, щоб полегшити економічну інтеграцію окупованої частини регіону до РФ.

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