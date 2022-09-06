У Польщі зупинять програму обміну гривні на злоті

Польські банки перестануть приймати гривні для обміну на злоті. Подібні операції українці зможуть проводити до 9 вересня. Про це повідомляє﻿ Національний банк Польщі.

"Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що добігає кінця обмін українських гривень (UAH) на польські злоті для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща. Останнім тижнем покупки організаційними підрозділами PKO Bank Polski буде тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Зазначається, що наразі через відділення банку здійснено понад 97 тис. таких валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.